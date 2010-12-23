В Днепропетровской области объем пассажироперевозок сократился на 7%

В Днепропетровской области за 11 месяцев 2010 г. объем пассажирских перевозок сократился относительно аналогичного периода 2009 г. на 6,9% - до 540,6 млн. человек. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Общий пассажирооборот за указанный период составил 9,5 млрд. пасс./км, что на 2,2% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.

Железнодорожным транспортом региона перевезено 33,84 млн. пассажиров, что на 0,6% меньше аналогичного показателя 2009 г. Пассажирооборот увеличился на 1,3% и составил 3,3 млрд. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами предпринимателями, перевезено 315,5 млн. пассажиров, что на 8,4% меньше по итогам января-ноября 2009 г. Пассажирооборот сократился на 5,7% - до 4,2 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе-ноябре 2010 г. перевезено 706,9 тыс. пассажиров – на 20,5% больше по итогам аналогичного периода прошлого года.

Авиапассажирооборот возрос на 9,9% и составил 709,1 млн. пасс./км.

В Днепропетровской области за 10 месяцев объем пассажирских перевозок сократился на 7,8%.