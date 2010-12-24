Со Львова до Киева можно будет доехать за 4,5 часа

С весны 2012 года между Львовом и Киевом запустят скоростные поезда, которые будут преодолевать расстояние между городами за 4,5 часа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в четверг во время пресс-конференции во Львове вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, сейчас проходит обсуждение возможности обустройства остановок этого поезда в Хмельницком и Тернополе. Кроме того, изучается возможности и потребности остановки в Виннице.

«Я надеюсь, что в конце весны 2012 года мы пригласим журналистов Львова и Киева проехать на поезде – по крайней мере, первым рейсом», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2010 года генеральный директор “Укрзалізниці” Михаил КОСТЮК заявил, что “Укрзалізниця” работает над внедрением скоростного движения в Украине, в частности, над формированием национального скоростного пассажирского транспортного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк на первом этапе и продолжением его к Днепропетровску - на втором этапе.

Эти мероприятия осуществляются также и в рамках подготовки к Евро-2012.