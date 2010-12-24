Сегодня в Европе снова закрыт ряд аэропортов
11:23, 24 декабря 2010Транспорт/Связь
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Из-за плохих погодных условий и продолжающегося снегопада в Европе сегодня снова закрыт ряд аэропортов.
Об этом сообщает Европейская организация безопасности авиаполетов «Евроконтроль».
Так, по данным организации, до 11:00 по среднеевропейскому времени закрыт аэропорт Дюссельдорфа, до 10:30 – Дортмунда, до 11:00 – аэропорт Паддерборна-Липпстадта (все – Германия).
Кроме того, из-за снега до 12:00 не принимает самолетов аэропорт Эйндховена (Нидерланды), а до 16:00 – аэропорт Брюсселя.
Значительные задержки рейсов наблюдаются в парижском аэропорту «Шарль де Голль».
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