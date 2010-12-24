Коммунальные предприятия Киева получат ссуду для Евро-2012

Киевсовет разрешил ряду коммунальных предприятий столицы взять из госбюджета беспроцентные ссуды на общую сумму около 110 млн. грн. с целью обеспечения подготовки объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения депутаты Киевсовета приняли вчера на сессии. Каждый из предложенных проектов решений поддерживали от 95 до 101 депутата.

Так, КП «Киевпастранс» разрешено взять беспроцентную ссуду в размере 8 млн. грн.; КП «Аэропорт «Киев (Жуляны)» - 34,9 млн. грн.; КК «Киевавтодор» - 31 млн. грн.; КП «Киевский метрополитен» - 20 млн. грн.; КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева» - 18 млн. грн.

Кроме того, отдельным решением Киевсовет дал согласие на получение финансовой помощи из госбюджета на безвозвратной основе также на подготовку города к Евро-2012 Главному управлению капитального строительства КГГ. Размер помощи составит 15,6 млн. грн.

Комментируя эти решения Киевсовета, заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, который курирует вопросы подготовки столицы к Евро-2012, отметил, что финансовая безвозвратная помощь оказана ГУ капитального строительства, поскольку оно выступает заказчиком запланированных работ, также беспроцентные ссуды получат коммунальные предприятия, которые выполняют функции заказчика.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, эти все средства город получит уже до конца текущего года.

«Заем предоставляется на обратной основе до 2014 года. Но в соглашениях записывается, что возвращение этого займа наступает в день, когда средства на возвращение займа получаются из госбюджета», - объяснил заместитель председателя КГГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО также сказал, что большинство средств будут использованы для покрытия задолженностей в этом году за уже выполненные работы на объектах. В частности, город планирует рассчитаться за работы по строительству трех новых станций метро, за работы по реконструкции аэропорта «Жуляны», ремонт дорог и, в частности, за работы на Жулянском путепроводе, прокладку инженерных сетей возле Ледового стадиона по улице Шалетт и тому подобное.