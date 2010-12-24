Объем услуг связи в Крыму сократился на 4%

За январь-ноябрь 2010 г. предприятиями и операторами связи Автономной Республики Крым предоставлено потребителям услуг почты и связи на сумму 755 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 4% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму наибольшим спросом пользуются услуги мобильной (41%) и телефонной (27%) связи.

Доходы, полученные от услуг компьютерной связи, по сравнению с январем-ноябрем 2009 г. выросли в 1,3 раза и составили 88 млн. грн., 90% этих объемов получено за счет предоставления широкополосного доступа к сети Интернет.

Половина общей суммы доходов предприятий почты и связи Крыма получена от населения. С начала года величина этого показателя составила 369 млн. грн., что на 3% меньше уровня января-ноября 2009 г. На 38% этот показатель формируется за счет предоставления услуг фиксированной телефонной связи и на треть - мобильной.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь 2010 г. предприятиями и операторами связи Крыма предоставлено потребителям услуг почты и связи на сумму 690 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 4% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 г.