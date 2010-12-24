Изменено время открытия движения на участке Жулянского путепровода

Сегодня в 15.30 премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ примет участие в открытии автомобильного движения на участке реконструкции автомобильной дороги Киевского полукольца Жулянского путепровода.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, место проведения: Жулянский мост со стороны проспекта Победы.

Сбор журналистов в 13.00 возле центрального входа в Дом правительства, отъезд в 13.30.