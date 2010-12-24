"Укрзализныця" планирует получить в 2010 году 600 млн. грн. чистой прибыли

"Укрзализныця" планирует по итогам 2010 года получить 600 млн. грн. чистой прибыли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«На следующий год заложена цифра по чистой прибыли на уровне этой», - отметил он.

По словам заместителя гендиректора, в финплане ведомства на этот год цифра по чистой прибыли была заложена немного ниже.

Н.СЕРГИЕНКО сообщил, что «Укрзализныця» планирует получить в 2010 году доходы на уровне 44,5 млрд. грн.

По его словам, положительный финансовый результат, в частности, связан с тем, что уровень грузоперевозок по итогам года вырастет на 10%.

Справка УНИАН. Доходы железных дорог Украины от обычной деятельности за 2009 год составили 39,4 млрд. грн., что на 1,2% больше показателя 2008 года.

Чистая прибыль "Укрзализныци" за 2009 год составила 363,4 млн. грн.