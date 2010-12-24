УЗ рассчитывает, что победителя тендера по Бескидскому тоннелю определят в январе-феврале

«Укрзализныця» рассчитывает, что победитель тендера на строительство Бескидского тоннеля будет определен в январе-феврале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

«Пока еще победитель не определен, мы пока что вносим изменения, но я думаю, уже в январе-феврале будет окончательный вариант», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября т.г. старший банкир отдела транспорта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк МАГАЛЕЦКИЙ заявил, что победитель тендера на строительство Бескидского тоннеля может быть объявлен до конца текущего года. По его словам, заявки от участников уже приняты, на данный момент проводится их оценка. При этом М.МАГАЛЕЦКИЙ не назвал количество участников, ссылаясь на процедуру. Он отметил, что данный тендер предусматривает изучение финансовых предложений, выбор подрядчика строительства тоннеля.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» с 30 августа 2007 года приступила к проектированию строительства Бескидского тоннеля в Закарпатской области, разведке рельефа и геодезическим работам.

1 декабря 2006 года Верховная Рада Украины ратифицировала Закон «О ратификации Гарантийного соглашения (Проект внедрения скоростного движения пассажирских поездов на железных дорогах Украины) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития», которое было подписано еще в августе 2004 года.

Соглашение предусматривает выделение кредита «Укрзализнице» на сумму 120 млн. долл. Кредит предоставляется на 15 лет под 4-6%. При этом 47 млн. долл. средств по этому проекту будут направлены на внедрение скоростного движения – закупку современных пассажирских вагонов, 29 млн. долл. – на закупку путевой техники, 40 млн. долл. – на строительство в Закарпатье Бескидского тоннеля, который входит в 5-й панъевропейский транспортный коридор (Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия), остальные средства – на проектные работы по тоннелю (2,8 млн. долл.) и комиссию за открытие кредита (1,2 млн. долл.).

Общая стоимость проекта составляет 200 млн. долл., из них 120 млн. долл. – средства ЕБРР, 80 млн. долл. – средства «Укрзализныци». Погашение кредита ЕБРР должно осуществляться также за средства «Укрзализныци».

В июне 2008 года «Укрзализныця» объявила процедуру предквалификации по проектировке Бескидского тоннеля. В частности, предусматривается реконструкция тоннеля со строительством подъездных путей, строительство нового двухпутевого железнодорожного тоннеля протяженностью 1 км 822 м.

Европейский банк реконструкции и развития рассчитывал, что реализация проекта Бескидского тоннеля в Закарпатской области начнется уже в конце 2009 года.