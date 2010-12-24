«Укрзализныця» в 2011 г. освоит 7,3 млрд. грн. для подготовки к Евро-2012

«Укрзализныця» в 2011 году планирует освоить около 7,3 млрд. грн. в рамках подготовки к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

По его словам, в частности, эти средства будут направлены на закупку пассажирского подвижного состава, строительство Дарницкого моста через Днепр в Киеве, строительство вокзала на станции «Дарница» и пр.

Как отметил Н.СЕРГИЕНКО, главной работой будет организация скоростного движения на основных направлениях: Киев–Львов, Киев–Харьков, Киев–Донецк и Киев–Днепропетровск, где будут проводиться работы по реконструкции и модернизации путей. По данным Н.СЕРГИЕНКО, в частности, в следующем году на основном направлении скоростного движения Львов–Киев–Полтава–Донецк планируется модернизировать и отремонтировать свыше 1300 км путей, заменить почти 300 стрелочных переводов, электрифицировать 90 км участков, построить 18 путепроводов и пр.

«По нашим подсчетам, на выполнение этих работ необходимо направить свыше 5 млрд. грн. У нас есть все возможности, чтобы эти работы в 2011 году выполнить», – отметил первый заместитель гендиректора «Укрзализныци».

По его словам, параллельно с этим будут проводиться работы по разграничению движения пассажирских и грузовых поездов, что позволит повысить скорость пассажирских поездов до 160 км/ч.