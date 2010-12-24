В Харькове продолжается забастовка водителей троллейбусов, несмотря на частичную выплату зарплат работникам трамвайных депо.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в диспетчерской коммунального предприятия «Горэлектротранс», сегодня на линии вышли трамваи обоих трамвайных депо Харькова.

В целом это «около 75% машин от необходимого», отметил собеседник агентства и добавил, что согласно графику ежедневно на линии должны выходить около 200 трамваев.

В то же время, сообщил он, сегодня на маршруты полностью не вышли троллейбусы обоих городских троллейбусных депо – в целом это около 160 единиц пассажирского транспорта.

В профкоме «Горэлектротранса» объяснили, что трамвайные депо начали работать в связи с началом выплаты зарплат. «Деньги людям начали выдавать еще вчера» - отметили в профкоме.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» с требованиями выплаты зарплат. На протяжении четырех дней на маршруты не выходили около 360 троллейбусов и трамваев всех четырех городских депо. Общая сумма задолженности по зарплате коллектива «Горэлектротранса» на момент забастовки составляла 22,4 млн. грн., и ее не платили с августа 2010 г.

23 декабря Харьковский облсовет выделил из областного бюджета для выплаты зарплат забастовщикам 5 млн. грн. По данным городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, в целом на сегодняшний день для выплаты задолженных зарплат коллективу «Горэлектротранса» должно поступить 13 млн. грн., около 8 млн. грн. из которых направляет Кабинет министров.