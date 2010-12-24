Открытие движения на участке Киевского полукольца Жулянского путепровода перенесено на завтра

15:19, 24 декабря 2010
Транспорт/Связь
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Перенесено на завтра открытие движения на участке Киевского полукольца Жулянского путепровода, в котором примет участие глава правительства Николай АЗАРОВ.

Дата проведения мероприятия изменена в связи с изменениями в рабочем графике премьер-министра, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.
Как отмечается в сообщении, 25 декабря в 9.00 Н.АЗАРОВ примет участие в открытии автомобильного движения на участке реконструкции автомобильной дороги Киевского полукольца Жулянского путепровода.
Аккредитация проводится до 16.30 24 декабря по телефонам: 256-66-43, 256-75-81.
Место проведения: Жулянский мост со стороны проспекта Победы.
Сбор журналистов в 7.00 возле центрального входа в Дом правительства, отъезд - в 7.30.
Как сообщал УНИАН, открытие движения на автомобильной дороге Киевского полукольца Жулянского путепровода ранее планировалось на сегодня, 24 декабря, на 14.00, затем переносилось на 15.30.

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