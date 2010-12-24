ЕБРР предоставит Киеву 115 млн. евро кредита на развитие транспортной сферы - КГГА

В ближайшее время Киев надеется получить от Европейской банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие транспортной сферы первый транш кредита, общая сумма которого составит 115 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал заместитель главы КГГА Руслан КРАМАРЕНКО на пресс-конференции в мэрии.

«С ЕБРР мы заканчиваем оформление кредита. ЕБРР – 115 млн. евро», - сказал Р.КРАМАРЕНКО. По его словам, из этой суммы 15 млн. евро планируется освоить на обустройство системы контроля дорожного движения столицы, которая позволит в течение следующего года разгрузить порядка на 20% основные перекрестки и магистрали; 60 млн. евро – потратить на приобретение для «Киевпасстранса» новых троллейбусов и трамваев и 40 млн. евро – на приобретение подвижного состава Киевского метрополитена.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, кредит привлекается под 6% годовых на десять лет, с отсрочкой по процентам и телу кредита на два года. Кредит будет привлекаться двумя траншами, и первый из них ожидается в феврале 2011 года.

