«Укрзализныця» объявит еще один тендер на закупку грузовых вагонов по кредиту ЕБРР

«Укрзализныця» до конца декабря объявит еще один конкурс на закупку грузовых вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции первый заместитель гендиректора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО.

По его словам, по предыдущему тендеру на поставку грузовых полувагонов первые поставки начнутся уже в этом году.

«Мы провели тендер, выиграли две фирмы. Начинаем поставку, уже в этом году первые вагоны пойдут с Крюковского завода... Кредита ЕБРР осталось еще 16 млн. евро, и мы в декабре объявляем еще один конкурс на приобретение полувагонов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ноябре т.г. победителями тендера на поставку грузовых вагонов для "Укрзализныци" за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития названы Крюковский вагоностроительный завод и немецкий производитель Fahrzeugtechnik Dessau. Согласно контрактным обязательствам, Крюковский вагоностроительный завод должен изготовить 460 полувагонов, а компания Fahrzeugtechnik Dessau - 575. Подвижной состав будет эксплуатироваться ДЖД.

По словам начальника отдела по внедрению кредитного соглашения "Укрзализныци" Юрия СИМЧУКА, поставки полувагонов должны происходить в течение 32 недель после подписания контракта, т.е. до завершения третьего квартала 2011 года.

Напомним, что тендер на поставку 1400 грузовых вагонов для Донецкой железной дороги по кредиту ЕБРР был объявлен повторно в мае 2010 года. Тендер был открыт для участников из всех стран без ограничений.

На неиспользованные средства, предусмотренные по кредиту, в 2011 году "Укрзализныця" планировала объявить следующий тендер и закупить около 200 полувагонов.

Справка УНИАН. ЕБРР в январе 2009 года принял решение о выделении кредита в размере 62,5 млн. долл. Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Общая стоимость проекта – 73,5 млн. долл. (15% – средства «Укрзализныци»).

Для определения поставщиков вагонов по кредиту ЕБРР был объявлен тендер.