"АэроСвит" за установление в 2011 году режима открытого неба с ЕС и Россией

Авиакомпания "АэроСвит" выступает за установление Украиной в 2011 году режима открытого неба с Евросоюзом и Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в связи с началом украинско-российских переговоров об изменении условий эксплуатации договорных воздушных линий авиакомпания "АэроСвит" как назначенный перевозчик на ряде маршрутов между двумя странами заявляет о полной поддержке установления режима открытого неба между Украиной и Российской Федерацией.

"АэроСвит" считает, что отказ от каких бы то ни было ограничений по количеству назначенных авиаперевозчиков, частотности авиарейсов между пунктами в Украине и России, а также по пролету маршрутами, частично пролегающими над территорией Российской Федерации, положит начало свободной конкуренции между авиакомпаниями и откроет новые возможности для пассажиров.

Согласно сообщению, о своем мнении "АэроСвит" накануне переговоров информировал Госавиаадминистрацию Украины в ответ на запрос регулирующего органа.

Как отмечается в сообщении, "АэроСвит" также призывает авиатранспортные власти Украины ускорить подписание соглашения с Евросоюзом о создании Совместного авиационного пространства. Учитывая неоднократно декларируемую поддержку установления равноправных конкурентных условий для авиакомпаний со стороны как ЕС, так и Украины, процедура взаимного открытия украинского и европейского неба могла бы стартовать уже в 2011 году.

Как считают в «АэроСвите», симметричная либерализация Украиной воздушного сообщения с ЕС и Россией содействовала бы сбалансированному развитию украинскими авиакомпаниями западных и восточных воздушных направлений, привлечению новых транзитных потоков в украинские аэропорты.

При этом "АэроСвит" рассчитывает, что снятие дискриминационных регуляторных ограничений при полетах как на Запад, так и на Восток прекратит существующую в Украине практику избирательного предоставления преференций отдельным авиакомпаниям, включая эксклюзивные права на доступ к популярным воздушным маршрутам.

По данным компании, рынок пассажирских перевозок между Украиной и Российской Федерацией является на сегодняшний день одним из наиболее жестко регулируемых.

Справка УНИАН. Условия деятельности коммерческих авиаперевозчиков на регулярных направлениях между Украиной и Россией определяются межправительственным соглашением о воздушном сообщении от 12 января 1994 года, а также многочисленными дополнениями – протоколами об изменении условий эксплуатации договорных воздушных линий по результатам переговоров между авиатранспортными властями двух стран.

Эти документы, в частности, вводят ограничения на количество пунктов в Украине и РФ для осуществления регулярных полетов, на число назначенных перевозчиков и на частотность рейсов по каждому из воздушных маршрутов. Помимо этого, для украинских авиакомпаний также введены квоты на частотность полетов маршрутами, частично пролегающими над территорией Российской Федерации.

Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским сетевым авиаперевозчиком.

В 2010 году "АэроСвит" обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок.

Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины – Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

На сегодняшний день на рейсах авиакомпании используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767, среднемагистральные Boeing 737, Airbus 320 и Embraer 195, а также региональные воздушные суда Embraer 145 и Антонов 148.