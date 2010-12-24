УЗ создаст компанию по управлению парком грузовых вагонов «Укрвагон»

«Укрзализныця» планирует создать оператора грузовых вагонов «Укрвагон». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО во время пресс-конференции.

«Если смотреть нашу программу реформирования, то это там просматривается. Это будет оператор, который будет иметь грузовые вагоны, будет собственником и будет ими оперировать», - сказал он. По его словам, планируется, что компания начнет работу уже со следующего года.

Что касается количества вагонов, то, по его словам, вопрос сейчас изучается. «Сейчас изучается вопрос. Я не думаю, что это будет, как «первая» и «вторая» грузовые компании (в РФ — УНИАН). Но те новые вагоны, которые будут сейчас построены, они будут однозначно переданы им (Укрвагону - УНИАН), работать у них», - сказал он. Как прогнозирует Н.СЕРГИЕНКО, в первый год работы компания будет оперировать парком около 15 тыс. вагонов.

В частности, в компанию попадут построенные вагоны по программе «Украинский вагон».

Н.СЕРГИЕНКО также отметил, что в следующем году железнодорожники начнут реализовать отраслевую программу «Украинский вагон», которой предусмотрено изготовление 25 тыс. полувагонов на вагоноремонтных заводах подчинения «Укрзализныци» за счет привлеченных средств. В 2011 г. будет построено около 8 тысяч вагонов по программе. «Мы планируем привлекать средства финансовых институций, кредиты, прежде всего, и строить полувагоны на наших вагоноремонтный заводах: Стрыйский, Дарницкий и «Укрспецвагон» будут задействованы в этой работе. Эти заводы за кредитные средства будут строить вагоны. В перспективе мы хотим на базе этих вагонов создать украинскую структуру «Укрвагон», которая будет работать на просторах и Украины, и ближнего и дальнего зарубежья», - сказал он. По словам Н.СЕРГИЕНКО, сегодня средняя рыночная стоимость одного полувагона — 507 тыс.грн.

Он также сообщил, что в 2011 году железные дороги Украины планируют приобрести 49 пассажирских вагонов, 12 электровозов, один маневровый тепловоз, 5 электропоездов, 2 дизель-поезда, 2 рельсовых автобуса, 6 скоростных межрегиональных электропоездов отечественного производства.

Кроме того, железнодорожники начнут комплексную модернизацию тягового подвижного состава путем установления новых современных дизелей, энергосберегающего оборудования и систем управления. Реализация мероприятий даст сокращение эксплуатационных затрат, повышение надежности эксплуатации силовой энергетической установки и вспомогательного оборудования, снижение эксплуатационных затрат на ремонты, улучшение условий работы локомотивных бригад. В дальнейшем возникает возможность уменьшения стоимости модернизации за счет производства комплектующих на отечественных предприятиях.