Железные дороги увеличили импортные грузоперевозки на треть, экспортные — на 9%

Железные дороги Украины на протяжении января-ноября 2010 г. увеличили объемы перевозок импортных грузов на 30,2%, экспортных на 8,9%, внутренних на 11,1% и транзитных - на 2,6%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, импортных грузов перевезено 27,5 млн.т. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, строительные материалы, нефть и нефтепродукты, а также черные металлы.

Экспортных грузов перевезено свыше 107,7 млн.т. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды, черные металлы, стройматериалы, каменный уголь, лесные грузы и химические и минеральные удобрения.

Во внутреннем сообщении перевезено более 217,6 млн.т грузов. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, стройматериалы, нефть и нефтепродукты, кокс, черные металлы и лом, химические и минеральные удобрения, химикаты, цемент, зерно и продукты помола.

Транзитных грузов перевезено 42,3 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руды, химические и минеральные удобрения, черные металлы и химикаты.

Как сообщал УНИАН, за одиннадцать месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли более 395 млн. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего грузовых перевозок за 11 месяцев т.г. железные дороги выполнили больше, чем за весь 2009 год. На протяжении 2009-го было перевезено 391,5 млн. тонн грузов.