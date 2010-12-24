Власти Киева планируют потратить около 1 млрд. грн. на модернизацию вагонов метро

Киевские власти планируют модернизировать 100 вагонов метрополитена за счет привлечения около 1 млрд. грн. инвестиций, в том числе средств Национального агентства экологических инвестиций Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы КГГА Руслан КРАМАРЕНКО сообщил на пресс-конференции в мэрии.

«Нами сейчас ведется параллельно работа с японской компанией и с нашим Национальным агентством экологических инвестиций. Мы в принципе готовы освоить «экологические» деньги в размере порядка 600 млн. грн. на замену двигателей в существующих вагонах метро», - сказал Р.КРАМАРЕНКО, говоря о планах привлечения инвестиций в транспортную сферу.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа с другими потенциальными инвесторами и банками по привлечению еще 400 млн. грн. на финансирование капитального ремонта вагонов метро.

«Таким образом, мы получим объем инвестиций порядка 1 млрд. грн. Они позволят нам модернизировать 100 вагонов метро, и Киев получит практически новый подвижной состав», - подчеркнул заместитель главы КГГА.

По информации Р.КРАМАРЕНКО, такие обновленные вагоны смогут работать еще порядка 10-15 лет.