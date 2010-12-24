«Борисполь» работает. Аэропорты Харькова, Одессы, Днепропетровска и Черновцов закрыты

Погодные условия не повлияли на работу аэропорта «Борисполь».

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Оксана ОЖИГОВА.

«Туман в Борисполе сейчас меньше, чем в Киеве. Ситуация в аэропорту и на взлетно-посадочных полосах не препятствует осуществлению взлетов/посадок судов», – отметила она.

Также, по словам О.ОЖИГОВОЙ, задержек международных рейсов нет, так как погодныне условия в Европе нормализовались. Однако есть задержки на внутренних направлениях из-за погодных условий. «Не работают аэропорты Харькова, Одессы, Днепропетровска и Черновцов, соответственно, рейсы туда пока не выполняются», – сказала она.