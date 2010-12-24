Эксперт: план "Укрзалізниці" закупить 6 скоростных отечественных электропоездов позитивен для Крюковского ВСЗ

Комментарий эксперта ИФК "Арт Капитал" Алексея Андрейченко: "Новость о том, что "Укрзалізниця" закупит 6 отечественных электропоездов, ПОЗИТИВНА для Крюковского ВСЗ – единственного в Украине производителя пассажирских вагонов, который к тому же разработал новый двухсистемный электропоезд, способный развивать скорость до 200 км/ч.

План закупки 49 пассажирских вагонов соответствует ожиданиям Крюковского ВСЗ, но, учитывая, что Укрзализныце свойственно недовыполнять планы, мы полагаем, что заказ составит порядка 36 единиц ( 70% г/г).

Неожиданный план приобретения 6 скоростных поездов украинского производства может принести Крюковскому ВСЗ до 108 млн евро (20% ожидаемого в 2011 г. дохода). Тем не менее, мы считаем, что полностью выполнить план не удастся из-за нехватки средств у Укрзализныци, в отличие от покупки 10 корейских скоростных поездов, профинансированной банком Korea Eximbank. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции КВСЗ, с целевой ценой $6.1 на следующие 12 месяцев".

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" обнародовала планы на 2011 г., включающие покупку 49 пассажирских вагонов, 12 электровозов и 6 скоростных электропоездов, сделанных в Украине.