Харьковский аэропорт возобновил работу

Сегодня возобновил работу Харьковский международный аэропорт, который в течение двух предыдущих суток не мог работать из-за густого тумана.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации предприятия, 24 декабря аэропорт в полном объеме принимает и отправляет самолеты по всем направлениям, в страны Европы и Азии.

По словам представителя аэропорта, в пятницу согласно графиком до конца суток будут обеспечены около восьми как внутренних, так и международных авиарейсов, в частности, на Киев, Москву, Стамбул.

Не состоялся лишь единственный авиарейс Вена-Харьков-Вена, отметил собеседник агентства.