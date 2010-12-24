В Киеве в новогоднюю ночь метро будет работать до 3.30, наземный транспорт - до 4.30

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января метрополитен будет работать до 3.30, а наземный транспорт - до 4.30.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра ПОПОВА.

Согласно документу, коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» поручено 31 декабря с 20.00 увеличить количество пар поездов на линиях метрополитена, и в новогоднюю ночь продлить свою работу на 3.30, то есть ориентировочно до 3.30 1 января.

Кроме того, коммунальное предприятие «Киевпастранс» 31 декабря с 20.00 должно увеличить количество подвижного состава на автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах и организовать их работу до 4.30. Работа первой смены будет начата согласно графикам выходного дня.

Количество пар поездов на линиях метрополитена, количество подвижного состава на автобусных маршрутах общего пользования в обычном режиме и в режиме маршрутного такси, трамвайных, троллейбусных маршрутах также будет увеличено также 7 января во время проведения мероприятий на Майдане Незалежности (начало в 14.00) и 19 января с 13.00 и до окончания мероприятий в Парке культуры и отдыха «Гидропарк».