В Харькове несколько троллейбусов вышли на маршрут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН.

«Что касается двух троллейбусных депо, насколько мне известно, из одного из них несколько единиц подвижного состава уже выехали», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор добавил, что работники Орджоникидзевского депо и в дальнейшем отказываются работать.

М.ДОБКИН подчеркнул, что, кроме неудобств для жителей города, забастовка водителей наносит финансовый ущерб предприятию.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» с требованиями выплаты зарплат. На протяжении четырех дней на маршруты не выходили около 360 троллейбусов и трамваев всех четырех городских депо. Общая сумма задолженности по зарплате коллектива «Горэлектротранса» на момент забастовки составляла 22,4 млн. грн., и ее не платили с августа 2010 г.

По словам М.ДОБКИНА, на сегодня работникам коммунального предприятия уже выплачено 13 млн. грн., остальные 9 млн. грн. «будут выплачены в конце января - в начале февраля при помощи областного и городского бюджета».

Сегодня на маршруты вышли работники двух трамвайных депо, в то время как работники троллейбусных депо продолжили забастовку.