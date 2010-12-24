Украина первой упростила погранпроцедуры в поезде Киев-Москва – Ельченко

Украина первой упростила пограничные процедуры для пассажиров поездов сообщением Киев-Москва.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

В частности, он заметил, что вопрос введения упрощенного пограничного и таможенного контроля в скоростных поездах Москва - Киев - Москва рассматривается во всем комплексе вопросов пограничной проблематики.

«Сегодня украинские пограничные и таможенные органы в качестве эксперимента начнут осуществление соответствующих формальностей для пассажиров, следующих железнодорожным транспортом в Москву, непосредственно при их посадке в поезд на вокзале в Киеве», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

В то же время, он заметил, что российская сторона также прорабатывает технологические возможности осуществления пограничных формальностей на станции Киевского вокзала в Москве или во время движения поезда.

По его словам, уже в ближайшее время предложенную схему прохождения пограничных и таможенных процедур планируется ввести в полном объеме. Как результат, граждан, которые следуют из Киева в Москву или из Москвы в Киев, уже не будут поднимать ночью для проверки документов на границе. Кроме этого, это позволит уменьшить время в пути поездов, которые курсируют между двумя столицами, отметил В.ЕЛЬЧЕНКО.