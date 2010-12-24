УЗ прогнозирует 5,7 млрд. грн. убытка от пассажирских перевозок

Железные дороги Украины по результатам 2010-го года прогнозируют 5,7 млрд. грн. убытка от пассажирских перевозок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Укрзализныци» Николая СЕРГИЕНКО.

По его словам, за 2010 год общие доходы железных дорог ожидаются в сумме 44,1 млрд. грн. При этом доходы от перевозок грузов и пассажиров ожидаются в сумме 38,3 млрд. грн, в том числе: от грузовых перевозок - 32,9 млрд. грн, в секторе пассажирских перевозках - 5,4 млрд. грн. «Пассажирские перевозки остаются убыточными, ущерб от пассажирских перевозок за 2010 г. ожидается в сумме 5,7 млрд. грн.», - сказал он.

По его данным, в 2010 году железными дорогами Украины будет оплачено 12,5 млрд. грн., в том числе в государственный бюджет - 5,3 млрд. грн., в местный бюджет и государственные целевые фонды - 7,2 млрд. грн.

"Железнодорожная отрасль в этом году прекрасно работала. По итогам 12 месяцев прогнозируем рост объемов грузовых перевозок на 10,5%, что составит 433 млн. тонн, а пассажирских – на 0,4%. Всего в дальнем и пригородном сообщении будет перевезено 492 млн. пассажиров. Результаты деятельности позволили получить чистую прибыль в размере почти 600 млн. грн. Имеем хороший плацдарм для работы в 2011-м году ", - отметил он.