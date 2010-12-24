НКРС продлила "Укртелекому" лицензию на международную и междугородную связь

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем очередном заседании продлила "Укртелекому" лицензию на международную и междугородную связь. Об этом говорится в решении НКРС от 23 декабря 2010 года №585, которым располагает УНИАН.

Согласно решения НКРС, лицензия на предоставление услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи: международного, междугородного на всей территории Украины, продлена "Укртелекому" сроком на 5 лет.

Данная лицензия "Укртелекому" продлена комиссией с 18 сентября 2010 года в связи с решением Окружного административного суда г. Киева от 20.12.2010 г.

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