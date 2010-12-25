Белорусская ж/д предлагает новогоднее путешествие в Беловежскую пущу

Праздничное путешествие организовал туристический центр «ДОРТУР» Белорусской железной дороги, сообщает пресс-центр БЖД.

Новогодний туристический беспересадочный вагон отправится в первый рейс 24 декабря со станции Минск-Пассажирский. Обратно туристы вернутся вечером следующего дня.

В отличие от прошлогоднего новогоднего тура, в нынешнем праздничном сезоне поездки до Бреста будут проходить в ночное время, что позволит пассажирам хорошо выспаться и отдохнуть перед экскурсией. Как рассказала начальник туристического центра «ДОРТУР» Алла Сафонова, путешествие в Беловежскую пущу поездом пользуется необыкновенной популярностью, в том числе, иностранных туристов – жителей РФ, Украины, Азербайджана и даже Турции. Экскурсионные туры на первые три рейса уже полностью распроданы.

Беспересадочный вагон будет курсировать по маршруту Минск-Брест-Минск с 24 по 28 декабря текущего года и с 1 по 8 января 2011 года.

В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще туристы увидят также домик Снегурочки, музей подарков и ветряную мельницу, волшебный колодец.

Кроме этого, они смогут совершить прогулку к самой высокой новогодней елке Европы, загадать желание на Поляне Сказок и получить новогодний подарок.

В программу экскурсионного тура так же входит знакомство с музеем природы Национального парка Беловежская пуща, где представлена богатая экспозиция флоры и фауны.