Транспорт Германии парализован льдом и снегом

По данным немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn, в ночь с четверга на пятницу из-за наледи на элементах контактной сети было прервано движение на железнодорожном участке Ганновер-Берлин в центральном регионе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Как отмечают местные СМИ, некоторые поезда пришлось тащить до Берлина с помощью локомотивов, работающих на дизельном топливе. Такая же удручающая ситуация наблюдалась и на автодорогах. Пробки, растянувшиеся на сотни километров, буквально "парализовали" движение на востоке страны, дороги превратились в настоящий "каток". Как отмечает Франс Пресс, гололёд стал причиной большого количества аварий на дорогах.

По данным немецких СМИ, на автодороге A9, соединяющей Берлин и Мюнхен, в пятницу произошло крупное ДТП с участием 51 автомобиля. В результате инцидента, один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести.

В свою очередь, ситуация с авиасообщением в стране частично наладилась, но не везде. В начале этой недели из-за снегопадов полностью была остановлена работа крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне. Однако уже во вторник аэропорт начал принимать первые рейсы. В пятницу утром, по данным Франс Пресс, он функционировал уже почти нормально, тогда как аэропорт Дюссельдорфа, расположенный на северо-западе страны, был вынужден закрыться из-за снегопада.

Как отмечается в коммюнике аэропорта, в пятницу утром были отменены около 65 рейсов из 335 запланированных, но ожидается, что работа аэропорта возобновиться во второй половине дня. Тем не менее, существуют опасения, что на западе Германии вновь начнутся снегопады, что может опять привести к осложнениям с авиасообщением. Снежная погода также ожидается на севере страны в Гамбурге.