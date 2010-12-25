Несколько сотен пассажиров аэропорта Брюсселя встретили Рождество на раскладушках

Международный аэропорт Брюсселя, который в пятницу до 16.00 (18.00 мск) работал только на отправку рейсов в связи с погодными условиями, возобновил прием самолетов, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то что в первой половине дня все взлетно-посадочные полосы были открыты, работу служб аэропорта значительно замедляли трудности с погрузкой и выгрузкой багажа из авиалайнеров. Между тем, в связи с задержками вылетов авиарейсов провести рождественскую ночь в брюссельском аэропорту предстоит нескольким сотням пассажиров. Для них министерство обороны Бельгии и местное отделение Красного Креста уже выделили раскладушки и одеяла.