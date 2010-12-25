В Киеве открыто движение по Жулянскому путепроводу
Сегодня в Киеве открыто автомобильное движение на участке первого пускового комплекса реконструкции Жулянского путепровода протяженностью 2,2 км в направлении Борщаговки и Теремков.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения принял участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Стоимость работ, которые были выполнены генеральным подрядчиком ОАО «Уманьавтодор», составляет 180,5 млн. грн.
Как сообщалось, для автомобилей расширили дорожное полотно путепровода, а строительство полноценной развязки завершат через год. Но даже для того, чтобы увеличить количество полос движения с четырех до восьми, пришлось переложить в этом месте все подземные коммуникации: газопровод, водоводы, телефонные каналы.