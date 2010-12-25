«Укрзалиныця», таможня и пограничники начали эксперимент по упрощению контроля в поезде Киев-Москва

«Укрзалиныця», украинские таможня и пограничники вчера вечером начали эксперимент по упрощенной процедуре пограничных формальностей, таможенного контроля в поезде №1/2 Киев-Москва.

Как передает корреспондент УНИАН, эксперимент проводится в рамках совместного приказа «Укрзализныци», Госпогранслужбы и Гостаможслужбы.

«Эксперимент заключается в том, что все пограничные формальности будут проводиться тут, на станции Киев-Пассажирский», - сказал перед отправкой поезда №1 начальник управления погранконтроля и регистрации Администрации Госпогранслужбы Александр БИНЬКОВСКИЙ.

В частности, оформление, проверка пассажиров поезда №1 Киев-Москва будет проводиться перед его отправкой. При этом для ускорения процедуры документы на право пересечения границы будут проверять при входе в вагон. Обратный поезд №2 Москва-Киев при приезде в Украину будут проверять смотровые группы во время движения от ст. «Дарница» в Киеве до центрального вокзала (конечная остановка).

Как сообщил заместитель гендиректора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО, кроме повышения комфорта для пассажиров, которым не придется проходить процедуры поздно ночью, за счет упрощения таможенных процедур время движения сокращается приблизительно на 20 минут. Стоянка поезда в пункте контроля «Хутор-Михайловский» отменена.

В то же время, по словам А.БИНЬКОВСКОГО, данный эксперимент пока что проводится только на территории Украины, таком образом, погранконтроль на российской стороне будет проходить обычным образом, как и ранее, на погранпункте Суземка. «Российская сторона активно изучает эту ситуацию, но пока что время проведения такого эксперимента с их стороны не определено», - отметил А.БИНЬКОВСКИЙ. По его словам, время проведения эксперимента не ограничено, он будет проводиться в таком виде, пока не вокзале Киев-Пасс. не откроется пункт погранконтроля, относительно чего активно ведется работа.

По словам замглавы Гостаможслужбы Игоря ТИМОФЕЕВА, что касается осмотра локомотива, самого состава, то таможенники начинают его проводить еще в парке.