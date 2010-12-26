Под Днепропетровском разбился вертолет
18:30, 26 декабря 2010Транспорт/Связь
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В 20 км от Днепропетровска сегодня разбился вертолет.
Как сообщает телеканал ICTV, по данным Министерства инфраструктуры, в аварии погибли 4 человека - пилот и трое пассажиров.
Группа МЧС выехала на место катастрофы.
Вертолет иностранного производства имел украинскую регистрацию.
Эксперты не исключают, что катастрофа могла произойти из-за сильного тумана.
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