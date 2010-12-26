В "Шереметьево" не хватает реактивов для очистки ВПП от снега

Рейсы авиакомпании Air France не могут вылететь из Москвы в Париж и из Парижа в Москву, поскольку в аэропорту "Шереметьево" нет реактивов для очистки взлетно-посадочный полос от снега, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании.

"По моей информации, в Москве не хватает реактивов для очистки взлетно-посадочных полос, которые стали очень скользкими, и рейсы пришлось отменить", - сказала собеседница агентства.

По данным Air France, в воскресенье были отменены по меньшей мере два рейса из Парижа в Москву, еще три рейса вылетят в РФ с опозданием на шесть-десять часов. Авиакомпания также отменила как минимум четыре рейса Москва-Париж.

Air France не знает, когда ситуация улучшится, и советует обращаться к российским представителям. Представитель "Аэрофлота" сообщил в свою очередь РИА Новости, что совмещенный рейс Air France и "Аэрофлота" из московского аэропорта "Шереметьево" в Париж задерживается из-за погодных условий, в связи с чем воздушное судно приходится обливать противогололедной жидкостью в три раза чаще, чем обычно.