Ледяной дождь обесточил аэропорт "Домодедово". Задерживаются более 100 рейсов

"Домодедово" приостановил работу в воскресенье из-за отключения энергоснабжения после непогоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя "Росавиации" Сергея Извольского. Из аэропорта задержаны на вылет более 100 рейсов, которыми должны были вылететь 8 тысяч человек.

Согласно последним сообщениям из Москвы, энергетики планируют подключить аэропорт к электроснабжению в течение 1,5-2 часов.

В субботу в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь: капли дождя, которые образовывались в слоях атмосферы с положительной температурой, долетев до земли, мгновенно замерзали, встречаясь с холодным приповерхностным воздухом, где температура составляла почти 4 градуса мороза. На земле и проводах образовывалась ледяная корка. В результате жизнедеятельность Москвы и Подмосковья была серьезно нарушена: без электричества в области остались около 100 тысяч человек, проблемы возникли с движением поездов и троллейбусов, перебои в подаче электроэнергии привели и к задержке поездов.