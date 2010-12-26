Машинисты лондонского метро бастуют на второй день Рождества

Машинисты лондонского метро завершают год очередной масштабной забастовкой, намереваясь прекратить работу на 24 часа во второй день Рождества, сообщает РИА Новости.

Члены профсоюза Aslef считают, что традиционный британский "день подарков" 26 декабря - выходной, кроме того, на этот раз он приходится на воскресенье, а потому машинисты, которые выйдут на работу, должны получить тройную компенсацию и дополнительный выходной.

В свою очередь руководство метрополитена настаивает, что все сотрудники метро уже много лет во второй день Рождества работают на основе одного и того же соглашения с профсоюзами, которое до сих пор всех устраивало. Управляющая компания Transport for London попыталась через суд запретить машинистам бастовать, однако попытка не была успешной.

В этот день жители Лондона ездят в гости и на семейные прогулки, и хотя многие магазины по-прежнему закрыты, значительные сбои в работе метро могут серьезно ударить по покупателям и футбольным фанатам - именно 26 декабря в некоторых местах уже начинаются рождественские распродажи, в этот же день проводятся многие футбольные матчи.

Мэр города Борис Джонсон, осудив нынешнюю забастовку, недавно выразил надежду на то, что 2011 год принесет изменения, и все стороны смогут найти разумные пути усовершенствования транспортной системы, повысить инвестиции в нее и решать конфликты более продуктивно.