Дополнительные поезда "Укрзализныци" к карпатским лыжным курортам. Расписание и узлы пересадки

"Укрзализныця" назначила несколько дополнительных поездов к карпатским горно-лыжным курортам.

Поезд №515/516 сообщением Киев-Ворохта-Киев с 24 декабря 2010 года по 14 марта 2011 года будет курсировать по парным числам отправлением из Киева в 19-22, прибытием в Ивано-Франковск в 05-22, а в Ворохту будет прибывать в 08-00. Обратно поезд из Ворохты будет отправляться с 25 декабря 2010 года до 15 января 2011 года по нечетным числам в 20-22, из Ивано-Франковска – в 23-02, будет прибывать в Киев в 10-50.

Ускоренный пассажирский поезд повышенного комфорта №840/841 и рельсовый автобус №842/843 сообщением Ивано-Франковск-Ворохта-Ивано-Франковск будут курсировать ежедневно кроме уторника с 25 декабря 2010 года по 10 января 2011 года. Поезд №840/841 будет отправляться из Ивано-Франковска в 07-25 и следовать через станции Хриплин, Браткивци, Надворная, Десятин, Яремче, Микуличин, Татарив и прибывать в Ворохту в 09-10. Обратно поезд будет отбывать из Ворохты в 09-42 и прибывать в Ивано-Франковск в 12-05.

Рельсовый автобус №842/843 будет отправляться из Ивано-Франковска в 13-30, будет следовать тем же маршрутом и прибывать в Ворохту в 15-18. Обратно он будет отправляться из Ворохты в 16-00 и прибывать в Ивано-Франковск в 17-40. Билеты на рельсовый автобус можно приобрести в кассах, а часть из них (места с 76 по 92) непосредственно у проводников.

Поезд №551/552 Донецк-Днепропетровск-Ворохта будет отправляться из Донецка с 25 декабря 2010 года до 15.01.2011 года в 08-30, из Днепропетровска – в 12-36, прибытие в Ивано-Франковск в 06-00, в Ворохту – в 08-35. Обратно поезд будет отправляться из Ворохты в 20-22, из Ивано-Франковска – в 23-02, будет прибывать в Днепропетровск в 17-28, в Донецк – в 21.30.

Железнодорожники обращают внимание пассажиров на удобство разработанного графика движения поездов, ведь эти поезда имеют несколько существенных преимуществ. Во-первых, из Киева теперь можно добраться не только до Ивано-Франковска (областного центра), но и к самому курорту Ворохта и Буковель, которые находятся на расстоянии свыше 80 км от города. Во-вторых, график разработан таким образом, чтобы пассажиры садились в поезда в вечернее время, а уже утром были в Карпатах. В-третьих, этими поездами можно путешествовать, не расставаясь с автомобилем, ведь по заказу пассажиров в поезд есть возможность включить автомобилевоз.

Дополнительную информацию о курсировании поездов, стоимости билетов и наличии свободных мест можно узнать по тефонам справочных бюро вокзала ст. Киев (044) 503-70-05; Львов (032) 226-20-68; Ивано-Франковск (034) 259-22-23; Донецк (062) 305-40-59; Днепропетровск (056) 250-22-94.