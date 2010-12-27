Во Львове прорабатывают возможность производства трамваев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Я бы разделил принятие бюджета города на две части: первая – это общий фонд, вторая – это бюджет развития. Если говорить об общем фонде, то если четко организуем свою работу, можем на следующем пленарном заседании рассмотреть бюджет. Это будет 30 декабря. Есть готовность бюджетной комиссии. Если все профильные комиссии четко сработают, то можем выйти на принятие бюджета. А в январе уже будем заниматься бюджетом развития, где будут учтены те объекты, которые мы будем делать», – заметил А.САДОВЫЙ.

Городской председатель Львова отметил, что «есть сегодня очень хорошая идея, чтобы мы в следующем году сделали первый львовский трамвай». По его словам, для этого необходимо 17,5 млн. грн. заложить в бюджет развития.

«Мы будем предлагать как исполнительный комитет на сессию городского совета, чтобы была поддержка депутатского корпуса. Если будет поддержка депутатского корпуса, то во Львове в следующем году выйдет первый трамвай на низкой платформе. Это то, чего у нас не было. Если мы хотим быть европейским городом, мы должны это делать. Это вдвое дешевле, чем покупать аналоги за рубежом», - заметил мэр Львова.