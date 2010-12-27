Подготовка аэропорта "Харьков" идет с опережением графиков – оператор

Подготовка Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 идет с опережением графиков.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Виталий НЕДАШКОВСКИЙ, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании New Systems Am (группа DCH) - оператора Международного аэропорта «Харьков».

«На сегодняшний день уже завершены работы по обустройству фундаментов, заканчивается монтаж основных несущих металлоконструкций», - сказал В.НЕДАШКОВСКИЙ.

Он напомнил, что к проектированию и строительству временного терминала были привлечены те же самые компании, которые занимались сооружением сданного в эксплуатацию нового пассажирского аэровокзала: проектная организация - ООО «Аркстоун», генеральный подрядчик - ООО «Стальконструкция». Объем инвестиций составляет 5 млн. долл., их планируется освоить до осени 2011 г. Во время проведения Евро-2012 временный терминал будет работать в реверсном режиме с пропускной способностью 1000 пассажиров в час.

По словам В.НЕДАШКОВСКОГО, временный терминал будет выполнять не только функцию обеспечения установленных УЕФА норм пропускной способности аэропорта на время проведения в Харькове Евро-2012, но и станет неотъемлемой частью аэровокзального комплекса. После проведения континентального первенства временный терминал будет преобразован в ангар для бизнес-авиации - здесь будут обеспечиваться хранение, обслуживание и ремонт самолетов. Данный объект будет похож на уже построенный в Харькове аэровокзал. Ангар будет иметь такой же стеклянный фасад, с тыльной стороны - ворота. За фасадом разместится шоу-рум компаний, представляющих в Украине интересы производителей самолетов и вертолетов.

Общая площадь временного терминала составит 5184 кв. м, 25% будет занимать шоу-рум и 75% - инфраструктура бизнес-авиации.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки Международного аэропорта "Харьков" к Евро-2012 запланирована реконструкция аэродрома и строительство аэровокзального комплекса с модернизацией инфраструктуры аэропорта.

В августе 2010 г. с опережением графиков был сдан в эксплуатацию новый терминал, а также переоборудована привокзальная площадь. К Евро-2012 будет реконструировано историческое помещение аэровокзала.

На время проведения континентального первенства в 2012 г. аэропорт «Харьков» будет иметь 3 терминала с пропускной способностью свыше 2550 пассажиров в час (1300 пасс./час новый терминал, 1000 - временный и 250 - нынешний, работающий). По заключению специалистов, после завершения работ Харьков может стать одним из крупнейших центров авиационного сообщения на территории Украины.