Морпорт Севастополя увеличил объемы платных пассажироперевозок на 25% — до 4,4 млн.пас.

Фактические объемы морских пассажирских перевозок ГП «Севастопольский морской торговый порт» за 11 месяцев текущего года составили около 6,5 млн. пассажиров, в том числе, платных - 4,4 млн. пассажиров, 2,1 млн. пассажиров – льготники. Объемы платных пассажироперевозок по отношению к 2009 году возросли на 25%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольского морского торгового порта.

Сообщается, что катера пассажирского флота работают в режиме городского общественного транспорта, тарифы на проезд пассажиров на внутригородских маршрутах утверждаются распоряжениями Севастопольской городской государственной администрации. Действующие тарифы утверждены распоряжением ГГА от 17.06.2008 г. №439р.

Предоставление отдельным категориям граждан льгот на право бесплатного проезда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Украины, и дотируется за счет средств городского бюджета. Льготы на право бесплатного проезда в морском транспорте сохранены для всех категорий льготников (19 наименований категорий), имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Услуги по внутригородским морским перевозкам в 2010 году морпортом оказывались по четырем маршрутам.