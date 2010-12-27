Севастопольский МТП увеличил грузопереработку на 7% — до 430 тыс. тонн

ГП «Севастопольский морской торговый порт» в 2010 году увеличил, по сравнению с аналогичным показателем 2009 г., переработку грузов у причалов на 7% — до 430,0 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольского морского торгового порта.

Отмечается, что грузопереработки экспортных грузов составили 21%, импортных грузов – 8%, транзит – 1%, каботаж – 70%. Количество судозаходов в порт выросло на 14%, и составило 1 229.

Как добавили в пресс-службе, предприятие по результатам 2010 года сработало прибыльно, задолженность по заработной плате и платежам в бюджет отсутствует. Однако утвержденный Министерством транспорта и связи Украины финансовый план на 2010 год портом не выполнен, несмотря на предпринимавшиеся администрацией порта в течение года меры по привлечению дополнительных доходов и сокращению плановых расходов.