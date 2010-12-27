Microsoft требует от торговых сетей прекратить продажу пиратских игр

Компания «Майкрософт Украина» направила в крупные розничные сети Украины Comfy, «Эльдорадо», «Фокстрот», «Мегамакс» и Metro Cash & Carry письмо с требованием прекратить торговлю дисками с нелицензионными играми для приставки Xbox. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в декабре т.г. представители компании осуществили десятки визитов в торговые точки, которые принадлежат этим сетям, и зафиксировали факты продажи и продвижения игровых консолей Microsoft Xbox 360 и дисков с играми для них. Однако, в связи с тем, что Microsoft не поставляет консоль в Украину, соответственно, этот продукт не имеет авторизированного канала распространения. Большинство дисков и их упаковка не имеют внешних признаков технологической защиты, которые должны обязательно присутствовать на продуктах, изготовленных корпорацией Microsoft. Более того, в большинстве случаев название игры на контрольной марке не соответствует названию продукта, обозначенному на упаковке.

Сообщается также, что на сегодняшний день ни один из импортеров программного обеспечения не имеет контракта с Microsoft на поставку игрового ПО производства корпорации для консолей Xbox.

«Иными словами, корпорация не производит и не продает эти программные продукты в Украине и не давала разрешение другим это делать», - говорится в сообщении.

Это значит, что, по данным компании, купив такой диск, покупатель получит некачественный продукт с ограниченной функциональностью. В частности, эти диски не будут работать на обычной, не "взломанной" консоли или поддерживать игры по Интернету.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.