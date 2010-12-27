Стахановский ВСЗ увеличил производство грузовых вагонов в 6 раз

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» (СВЗ, Луганская обл.), которое входит в состав холдинговой компании «АвтоКрАЗ», в январе-ноябре 2010 года увеличило производство грузовых вагонов в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6734 штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что, в частности, с начала года предприятие поставило заказчикам 6434 люковых полувагона, а также 300 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений.

По объему производства грузовых вагонов СВЗ на национальном рынке вагоностроения занимает третье место и по-прежнему удерживает шестую позицию среди вагоностроительных предприятий стран СНГ.

«Мы заканчиваем 2010 год с рекордными показателями за все 45 лет работы. Такие высокие показатели стали возможны благодаря правильной стратегии и мощному производственному комплексу, каковым является завод», – отметил председатель наблюдательного совета ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» Эдуард МИСЕВРА.

Также в сообщении отмечено, что на сегодня предприятие работает в трехсменном режиме, суточный выпуск достиг 35 вагонов. В настоящее время объем экспорта СВЗ составляет 80%.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины. Более 45 лет Стахановский вагоностроительный завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.