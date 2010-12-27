Прибыль «Датагруп» выросла более чем в 2 раза

Прибыль компании «Датагруп», согласно предварительной финансовой отчётности, в 2010 году увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с 2009 годом и составила 16,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, чистый доход (без НДС) за 2010 год вырос на 4% – до 409 млн. грн. (в 2009 году – 393,2 млн. грн.).

Также сообщается, что летом текущего года «Датагруп» объявила о привлечении инвестиций в размере до 40 млн. долл. от американского фонда Horizon Capital. Привлеченные средства позволили компании инвестировать в развитие собственной сети, а также осуществить несколько сделок M&A. Стратегия развития «Датагруп» и в 2011 году будет направлена на усиление своих позиций на розничном рынке.

В 2010 году «Датагруп» вывела на рынок телекоммуникационных услуг торговую марку «Домашний телеком». Под этой торговой маркой обслуживаются розничные клиенты, которым предоставляются услуги Интернет и телефонии.

По состоянию на 15 декабря 2010 года абонентская база «Домашнего телекома» насчитывает 61 437 абонентов широкополосного доступа в Интернет (прирост в 2,67 раза по сравнению с 2009 годом) и около 104 тыс. телефонных абонентов (прирост на 6% по сравнению с 2009 годом).

Такой рост абонентской базы стал возможен благодаря покупкам региональных активов и органическому росту. Также «Датагруп» инвестировала в расширение собственной сети. В 2010 году подключение по технологии FTTB стало доступным жителям Киева, Кривого Рога, Запорожья, Днепропетровска, Луцка, Ривне, Николаева, Харькова.

По состоянию на 15 декабря т.г. «Датагруп» выдано лицензии на право предоставления ТВ-услуг в 9 городах Украины: Луцк, Киев, Вышгород, Никополь, Винница, Днепропетровск, Кривой Рог, Хмельницкий, Кременчуг. В данный момент продолжается процесс подписания договоров с национальными и международными телеканалами, пакетирования услуги. Также инсталлируется и тестируется оборудование. Предварительный срок запуска услуги в сетях «Домашнего телекома» – март-апрель 2011 года.

«Датагруп» сохранила свои лидерские позиции и в других сегментах рынка Украины. Доля компании в профессиональной передаче данных составляет 27%, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2009 года. В спутниковом сегменте связи «Датагруп» сохраняет безусловное лидерство на территории СНГ с долей рынка 64%.

«Датагруп» продолжала также инвестировать в развитие сети и наращивать ёмкость каналов. По состоянию на 1 декабря 2010 года ёмкость сети в западном направлении составляет 36 Гбит/с (на начало 2009 года – 20 Гбит/с), в восточном – 139 Гбит/с (на начало 2009 года – 47 Гбит/с).

Общая пропускная способность сети «Датагруп» увеличена до 175 Гбит/с. Это наиболее серьезное расширение в 2010 году, в рамках которого до 90 Гбит/с были расширены каналы в Европу и Россию.

«Датагруп» имеет три независимых магистральных канала в Европу – Братиславу (Словакия), Франкфурт (Германия) и Амстердам (Голландия). В 2009 году был построен шлюз с российским оператором ёмкостью 10 Гбит/с, по состоянию на 1 декабря 2010 года ёмкость этого канала составляет 20 Гбит/с.

Справка УНИАН. Компания "Датагруп" основана 10 лет назад. Сегодня протяженность собственной волоконно-оптической DWDM-сети составляет 10 838 км. Протяженность волоконно-оптических внутренних городских сетей – 3220 км.

На сегодняшний день компания обслуживает как юридических, так и частных клиентов, предоставляя полный спектр услуг. Компания имеет 34 офиса в 19 городах Украины.