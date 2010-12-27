В Херсоне построят транспортную развязку за 280 млн. грн.

В Херсоне в связи с проектом строительства моста через Керченский пролив планируют построить транспортную развязку (мост между микрорайонами ХБК и "Таврический") стоимостью 280 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГП "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП), об этом на встрече с трудовым коллективом предприятия заявил мэр Херсона Владимир САЛЬДО.

"Этот проект, кстати говоря, попал во внимание за счет другого масштабного проекта - строительства моста через Керченский пролив. По этому поводу уже подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией. Будет мост - возникнет потребность в обустройстве дорожно-транспортной развязки на ул. Залаэгерсег", - процитировала В. САЛЬДО пресс-служба ХМТП.

Кроме того, по словам мэра, строительство моста на ул. Залаэгерсег также связано со строительством автобана Киев - Кировоград - Херсон - Керчь.

"Эта инициатива уже поддержана правительством. Планируется проложить прямую магистраль, которая на 140 км короче, чем сейчас путь от Киева до Херсона. Автомагистраль будет проектироваться одновременно со строительством скоростной железной дороги. В этот проект мы предложили включить и строительство развязочного моста в районе ул. Залаэгерсег стоимостью 280 миллионов гривен", - сказал В. Сальдо на встрече с портовиками.

Он отметил, что уже есть потенциальный инвестор для строительства транспортной развязки "ХБК - Таврический".

По словам мэра, мост перераспределит транспортные потоки с Николаевского на Бериславское и Крымское направления.