ЮЗЖД установила дополнительное курсирование вагона-автомобилевоза

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) для обеспечения потребностей в перевозке автомобилей установила с 29 декабря 2010 г. курсирование вагона-автомобилевоза сообщением Киев – Ужгород – Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, вагон-автомобилевоз входит в состав поезда № 207/208 сообщением Киев - Ужгород - Киев. Отправление из Киева 29 декабря 2010 г., 1, 3, 5, 7 и 9 января 2011 г. в 16 час. 30 мин. Прибытие в Ужгород - в 9 час. 40 мин.