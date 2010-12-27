Компания МТС завершила сделку по приобретению «Системы Телеком»

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС, Россия, владеет украинским оператором «МТС Украина») завершило сделку по приобретению 100% долей в ООО «Система Телеком», дочерней компании АФК «Система».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании МТС.

По условиям соглашения, ОАО «МТС» через свои дочерние предприятия приобрела у АФК «Система» и ее дочернего предприятия 100% долей в ООО «Система Телеком» за 11,59 миллиарда рублей (379,01 млн. долл. по среднему обменному курсу за последние два месяца). Также МТС возьмет на себя долговые обязательства на общую сумму 1,80 миллиарда рублей (58,93 млн. долл.), которые включают в себя долговые обязательства «Система Телеком» на сумму 1,35 миллиарда рублей (44,04 млн. долл.) перед дочерними компаниями МТС.

Сделка была рекомендована Специальным комитетом независимых директоров Совета директоров ОАО «МТС», одобрена Советом директоров МТС и внеочередным общим собранием акционеров АФК «Система». Ранее МТС получила необходимые разрешения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

На момент приобретения «Система Телеком» владела: правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическими символами в виде яиц, включая товарные знаки компаний МТС, «Комстар-ОТС» и МГТС; векселями на сумму два миллиарда рублей (65,50 млн. долл.), ранее выпущенными МТС; 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% принадлежат ОАО «МТС»).

До приобретения за использование логотипа с графическим символом в виде яйца МТС выплачивала «Системе Телеком» роялти в размере 0,16% годовой выручки от операций компании в России. Совокупный объем платежей роялти МТС в адрес «Системы Телеком» в 2007, 2008 и 2009 финансовых годах составил более 41 млн. долл.

Другие дочерние компании МТС, пользовавшиеся зонтичным «яичным» брендом (включая «Комстар-ОТС» и МГТС), имеют аналогичные договоры об использовании бренда и также осуществляли выплаты роялти «Системе Телеком» за использование логотипов.

Как сообщал УНИАН, президент ОАО «МТС» Михаил ШАМОЛИН комментируя сделку, отмечал, что «учитывая продолжающееся развитие наших рынков, мы считаем критически важной возможность контролировать ключевые активы, которые мы используем для обслуживания наших клиентов». По его словам, компания МТС постоянно развивает бренд МТС, предлагая абонентам востребованные инновационные сервисы. Поэтому, как отметил М.ШАМОЛИН, в компании «полагают, что приобретение контроля над нашими логотипами и товарными знаками позволит МТС максимально эффективно и гибко управлять этим нематериальным активом» для дальнейшего развития бренда в интересах компании и всех акционеров».

Оценка «Система Телеком» была проведена ING Bank, независимым финансовым консультантом специального комитета. На основании результатов оценки ING Bank предоставил специальному комитету мнение о справедливости сделки. Кроме того, юридическая фирма Latham & Watkins выступила юридическим советником специального комитета по сделке. Аудиторская фирма Ernst & Young провела комплексную экспертизу «Системы Телеком».

Справка УНИАН. Товарные знаки с графическими символами в виде яиц были зарегистрированы компанией «Система Телеком» в мае 2006 года в рамках ребрендинга телекоммуникационных активов, контролируемых АФК «Система». В апреле 2010 года МТС занял 72-ю позицию в списке ста лидирующих мировых брендов BRANDZ™, опубликованном Financial Times и ведущим международным исследовательским агентством Millward Brown.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь», составляет более 100 миллионов абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.

С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.