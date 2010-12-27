В Черниговской области грузоперевозки выросли на 4,6%

Грузовой транспорт Черниговской области в январе-ноябре 2010 года доставил заказчикам 2 млн. 150,7 тыс. тонн грузов, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. грузооборот в регионе вырос на 9,2% и составил 976,5 млн. т/км.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 2 млн. 034,9 тыс. тонн грузов, грузооборот выполнен в объеме 916,3 млн. т/км, что на 16,8% и 27,6% соответственно больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Доля перевезенных грузов и грузооборота, выполненных частными предпринимателями области, составила соответственно 76,2% и 85,5% от общего объема.