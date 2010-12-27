«Лугансктепловоз» выиграл тендер на поставку ДЖД трех электровозов

ОАО «ХК «Лугансктепловоз» выиграло тендер на поставку Донецкой железной дороге (ДЖД) железнодорожных локомотивов — трех магистральных электровозов постоянного тока.

Соответствующее объявление о результатах торгов размещено на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта — 1 декабря т.г., договор заключен 21 декабря т.г., стоимость договора — 114 млн. грн. Источник финансирования — собственные средства ДЖД.

Напомним, торги были объявлены ДЖД в октябре 2010 г.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины на сравнительно небольшой площади - 57 тыс. кв. км и населением около 8,5 млн. человек. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (что составляет около 13% общей длины железных дорог Украины). В то же время дорога осуществляет более 40% погрузки и более 35% выгрузки всех грузов железных дорог Украины.

ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.