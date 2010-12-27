Долг «Теплоэнерго» перед Крюковским ВСЗ составляет 3,1 млн. грн.
Долг коммунального предприятия «Теплоэнерго» перед ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) за потребленную теплоэнергию составляет 3,1 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщает пресс-служба завода.
По их данным, текущая задолженность «Теплоэнерго» перед заводом увеличивается из года в год и на сегодня составляет 3 млн. 131 тыс. 248 грн.
«Из-за того, что «Теплоэнерго» не придерживается графиков погашения задолженности, которые были утверждены в январе 2010 года, с начала года долг увеличился на 756 297 грн», - сказано в сообщении пресс-службы.
Руководство завода обратилось к мэру Кременчуга Олегу БАБАЕВУ с просьбой погасить долг, для чего в бюджете 2011 года заложить необходимые средства.
Справка УНИАН. ТЭЦ Крюковского вагоностроительного завода осуществляет обеспечение правобережной части Кременчуга тепловой энергией и горячей водой. Средства за потребленную услугу с жителей города собирает коммунальное предприятие «Теплоэнерго».
ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.