Суд взыскал со Скадовского морпорта 3,5 млн. грн.

Суд взыскал со Скадовского морского торгового порта (СМТП) почти 3,5 млн. грн. в пользу двух херсонских инвестиционных компаний.

Об этом, в частности, сказано в решениях Хозяйственного суда Херсонской области от 14 декабря текущего года, тексты которых размещены в Едином реестре судебных решений Украины.

В частности, в первом решении (№ 7/187-10) суд удовлетворил иск херсонского ООО «Украинская морская транспортная инвестиционная компания» в сумме 1,156 млн. грн. к СМТП. Согласно материалам иска, на основании договора о бербоутном чартере ООО передало порту на 1 год (до 13 августа 2010 года) несамоходную рефулерную баржу «Крымская-21» для перевозки песка в район Скадовского порта с Каланчакского месторождения морского песка. На основании договора СМТП должен был выплачивать ООО по 10 грн. за каждую оприходованную на склад тонну песка плюс индекс инфляции. За указанный период было перевезено на барже 4183 т песка. Однако порт не рассчитался с ООО.

Во втором решении суда (№ 7/188-10) по иску херсонского ООО «КСК Инвест» к СМТП о взыскании с порта 2,311 млн. грн. указывается, что в рамках договора между ООО и СМТП последний должен был получить 3 млн. грн. кредита для восстановления порто-пункта Хорлы в Каланчакском районе Херсонской области. Порт планировал через указанный порто-пункт транспортировать морской строительный песок. Однако, получив 1,7 млн. грн., порт своевременно не рассчитался с кредитором. Также, согласно договору, за невозврат кредита на полученную сумму был начислен штраф - 30% от полученной суммы (0,53 млн. грн).

Хозсуд Херсонской области обязал порт погасить свои долги перед истцами в общей сумме 3,467 млн. грн. Также с СМТП взысканы госпошлина и судебные издержки в сумме более 35 тыс. грн.

Справка УНИАН. Скадовский морской торговый порт был основан в 1895 г. Мощность порта: обработка - до 500 тыс. т перевалки, до 100 тыс. тонн генеральных и до 100 тыс. тонн зерновых грузов в год.

Скадовский морской торговый порт находится в управлении Департамента морского и речного транспорта Минтранссвязи ("Укрморречфлот").