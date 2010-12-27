Киев приобретет у «Лугансктепловоза» 6 электропоездов

Киевская городская государственная администрация планирует приобрести у «Лугансктепловоза» 6 электропоездов для движения по кольцевой дороге.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании, об этом заявил главный инженер Главка пригородного сообщения «Укрзализныци» Александр ЮРЧЕНКО на совещании железнодорожников и локомотивостроителей Украины, которое на прошлой неделе провел первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО в помещении холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Также в перспективе – приобретение межрегиональных электропоездов для Юго-Западной дороги.

Как отметил начальник локомотивного главка «Укрзализныци» Игорь БАТЮШИН, «Укрзализныця» планирует приобрести у «Лугансктепловоза» 4 секции электровоза 2ЭЛ5, 6 секций электровоза 2ЭЛ4, маневровый тепловоз ТЭМ103, ремонтные комплекты тепловозов ЧС4 и ЧС210.

Кроме того, на совещании речь шла о ремонте более 650 колёсных пар разных типов и о заключении договора на модернизацию тепловоза М62.

По информации А. ЮРЧЕНКО, в 2011 году «Укрзализныци» закупит у предприятия 3 дизель-поезда ДЭЛ-02 и 3 электропоезда ЭПЛ-9Т.

В свою очередь руководство «Лугансктепловоза» сообщило, что предприятие в настоящее время работает над проектом межрегионального электропоезда, рассчитанного на скорость 140 км/час. Это будет современный, комфортабельный состав с оригинальным дизайном и интерьером вагонов первого и второго класса, с кондиционированием воздуха в салонах и установкой в них кварцевых противомикробных ламп. Такие поезда можно будет эксплуатировать в качестве дневных на самых напряжённых маршрутах, в том числе таких, как Киев – Симферополь, Киев – Донецк, Киев – Харьков, Киев – Львов.

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.